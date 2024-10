Il consigliere regionale del Partito democratico, Mario Bruno, ha commentato così la mancata visita del ministro dell'Integrazione Cécile Kyenge in occasione dell'arrivo del Pontefice in Sardegna.

«Auspico che la sostituzione del ministro Cecile Kyenge con la collega Anna Maria Cancellieri in occasione della visita di papa Francesco a Cagliari sia dettata da impegni istituzionali e non dalle polemiche retrograde che sono scoppiate nei giorni successivi all’annuncio dell’arrivo del ministro per l’Integrazione»: lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Regionale della Sardegna Mario Bruno.

«La visita del Papa in Sardegna sarà una occasione unica per rileggere la vocazione e la cultura dell'integrazione, dell'accoglienza e della pace tipica della nostra terra - prosegue Bruno - ma anche per cercare insieme risposte alla grave situazione socio-economica che Papa Francesco metterà in evidenza con risposte dettate dal Vangelo e dall'attenzione per ciascuna persona: valori universali a cui tutti siamo chiamati ad attenerci».