"Nel reparto di Medicina generale dell’Ospedale Civile di Alghero è carente il personale infermieristico e di supporto, e questo si ripercuote sull’assistenza ai degenti: intervenga subito l’assessore regionale della Sanità".

E' quanto chiede, con un’interrogazione urgente all'assessore della Sanità, Simona De Francisci, il consigliere regionale del Partito democratico Mario Bruno.

"Le carenze di personale – spiega Bruno – hanno come conseguenza pesanti disfunzioni organizzative, denunciate nelle scorse settimane sia dagli organi di stampa sia dagli operatori stessi e dalle organizzazioni sindacali di categoria. Infatti, i numeri in organico tra infermieri e operatori sociosanitari non consentono turni in grado di garantire una regolare assistenza ai pazienti, in particolare durante le ore notturne.

Non solo: oltre alle insostenibili condizioni strutturali del reparto, la presenza di molti pazienti lungodegenti in Medicina, con la conseguente carenza di posti letto, porta a ricoveri in altri reparti, con le difficoltà di assistenza del caso da parte degli infermieri, o addirittura all’utilizzo di barelle poste lungo i corridoi.

Il livello di assistenza - conclude l'esponente del Pd - è lontano dagli standard di qualità raccomandati dagli obiettivi regionali in materia sanitaria, le condizioni di lavoro cui è sottoposto il personale non rispettAno le più basilari norme lavorative e di sicurezza, i pazienti non possono essere assistiti adeguatamente, con regolarità e nel rispetto della loro dignità di persona".

Per queste ragioni, Bruno chiede l’intervento dell’assessore De Francisci.

Prima di tutto, per "incrementare la dotazione organica di personale infermieristico e di supporto e per attivare la squadra volante notturna di ausiliari al fine di garantire la copertura del servizio nelle 24 ore ed evitare ricoveri impropri nonché l’utilizzo delle barelle".

Inoltre, all’assessore, Bruno chiede anche conto dei "tempi di realizzazione e completamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione che interessano il Presidio Ospedaliero di Alghero e il reparto di Medicina generale in particolare, e quali i tempi di attivazione dell’Unità operativa di Lungo Degenza".

Infine, proprio in virtù della situazione problematica del Civile, Mario Bruno chiede al titolare regionale della Sanità se non sia giunto il momento di "dare immediatamente corso al project financing per la costruzione del nuovo Ospedale previsto dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, struttura che garantirebbe nel medio e lungo periodo notevoli risparmi e rispetto degli standard di assistenza generati da una maggiore efficienza gestionale ed efficacia nei risultati sanitari".