Promuovere i prodotti e i sapori della terra sarda. Da domani 1 novembre paritrà “Marina di Gusto”, organizzata dal Consorzio Cagliari centro storico nel quartiere Marina.

quattro giorni di degustazioni, mostre di prodotti tipici e artigianato, ma anche percorsi culturali ed esibizioni itineranti, che animeranno le vie del centro storico fino a domenica 4 novembre.

Ospiti dell’evento i vari centri commerciali naturali della Sardegna, “dna imprenditoriale” delle piccole aziende, che promuoveranno il proprio paese in un percorso culturale attraverso la presentazione dei prodotti tipici. Per l’occasione i ristoranti associati al Consorzio Cagliari centro storico offriranno un tipico menù cagliaritano.

«Quest’anno abbiamo invitato i vari centri commerciali naturali della Sardegna a promuovere il loro territorio in un unico evento – ha dichiarato Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari centro storico – per l’ultima giornata abbiamo poi organizzato un incontro per parlare insieme del loro ruolo fondamentale nel turismo, soprattutto per i piccoli paesi».

Inoltre sabato 3 e domenica 4 novembre sarà il ritmo della Ratantira cagliaritana a colorare le vie della Marina, con le esibizioni itineranti, insieme ai gruppi medioevali balestrieri Castel di Castro Cagliari, del gruppo medievale Funtana Onnis di Guasila e del Samarcanda di Dolianova.