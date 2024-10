Non è sfuggita agli occhi attenti dei militari del pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Isili la bustina trasparente poggiata a terra contenente 4 dosi di marijuana. La pattuglia impegnata nel controllo degli esercizi pubblici ha così rinvenuto all’esterno di un bar tra i tavolini all'aperto destinati ai clienti la sostanza stupefacente presumibilmente destinata allo spaccio. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso le Indagini per risalire agli autori. Il fenomeno dell'uso degli stupefacenti dilaga ormai anche nelle piccole realtà del Sarcidano. I militari delle 10 stazioni e del nucleo operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Isili nell'ambito del piano a largo raggio disposto dal Comando Provinciale di Nuoro svolgono quotidianamente mirati servizi di prevenzione e repressione in materia di stupefacenti inclusa la ricerca di piantagioni di cannabis.