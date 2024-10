I carabinieri impegnati in un servizio antidroga con l'ausilio dei cani hanno rinvenuto, occultata in un cespuglio presente nel piazzale antistante alle abitazioni di proprietà dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari ad Assemini, in via Sardegna, una scatola contenente 250 grammi di marijuana e una bilancia per uso domestico. Lo stupefacente era raccolto in sette buste di cellophane.

Un malloppo considerevole che avrebbe potuto fruttare anche duemila euro nella vendita al dettaglio all’ignoto spacciatore.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato ai laboratori dei RIS per le necessarie analisi.