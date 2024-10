Ieri pomeriggio, la polizia ha bloccato in Piazza Medaglia Miracolosa un minore trovato in possesso, nella tasca del giubbotto, di due involucri in cellophane contenenti dosi di marijuana, e nella tasca dei pantaloni 290 euro in banconote di vario taglio.

Inoltre, il giovane nascondeva due ciondoli e una fede nuziale in oro, dei quali il ragazzo non ha saputo fornire giustificazione.

Gli agenti hanno esteso i controlli perquisendo anche la casa del minore, dove, nella sua camera da letto, hanno trovato un bilancino di precisione e quattro buste in cellophane, solitamente usate per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, con residui di marijuana, e due coltelli a serramanico con le lame intrise di sostanza.

Da ulteriori verifiche effettuate dagli operatori, è stato accertato che i soldi rinvenuti addosso al ragazzo erano il provento di una vendita di oro precedentemente effettuata presso un compro-oro cittadino, con la complicità di un amico maggiorenne.

La mamma del giovane ha riconosciuto gli oggetti, dopo aver visto foto del compro-oro”, come alcuni appartenenti alla nonna e altri al ragazzo stesso.

Su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale dei Minori, il minore è stato affidato alla madre.