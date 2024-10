Tredici grammi di hashish, 6,5 di marijuana confezionata in due involucri di cellophane e occultati all’interno dell’imbottitura del bracciolo sinistro del divano, 10 involucri contenenti verosimilmente anfetamina nascosti all’interno di un pennarello, un bilancino di precisione digitale, un coltello della lunghezza di 17,5 centimetri con lama imbrattata di hashish, un coltello a serramanico della lunghezza di 18,5 centimetri, numerosi ritagli di cellophane compatibili con quelli usati per il confezionamento dello stupefacente rinvenuto e 20 euro in banconote di vario taglio.

E’ questo quanto rinvenuto e sequestrato ieri pomeriggio dalla polizia a seguito della perquisizione all’interno di un appartamento di un pregiudicato di Iglesias.

In manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono finiti due 21enni: Daniele Filippi, proprietario della casa, e Romeo Alessandro Zedda.