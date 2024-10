I "Falchi" della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dottor Roberto Pititto, hanno arrestato un pregiudicato trovato in possesso di marijuana a seguito dei controlli nella sua abitazione.

Gli agenti hanno fermato Vincenzo Rais, 38 anni, dopo giorni di appostamenti nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Santa Teresa, a Pirri. I movimenti sospetti di alcuni potenziali tossicodipendenti avevano attirato l'attenzione della Polizia. Ieri mattina l'irruzione.

In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti 170 grammi di marijuana divisa in quattro pacchetti. L'uomo verrà sottoposto all'udienza per direttissima nella giornata di oggi.