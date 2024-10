La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Bari Sardo, al comando del maresciallo Marco Lo Iacono, hanno arrestato un 36enne del centro ogliastrino, C.F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A casa dell’uomo i militari hanno trovato in totale 146 grammi di marijuana, nascosti in due involucri e in un sacco di plastica.

Inoltre, sono stati rinvenuti, 65 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio e ritagli di buste, sempre in plastica, idonei per il confezionamento delle dosi.

Il 36enne è ora agli arresti domiciliari.