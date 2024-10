Giovedì mattina gli agenti del Commissariato di Ottana, durante la regolare attività di controllo del territorio mirata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, mentre percorrevano la statale 128 in agro di Oniferi, hanno percepito il tipico odore emanato dalle piante di marijuana. Seguendo le "tracce", i poliziotti sono giunti in un piccolo orto prospicente alla strada che stavano percorrendo.

Come riferito, insospettiti dalla situazione, gli agenti hanno deciso di eseguire un controllo nella zona, con l’ausilio del personale del settore Anticrimine, notando che in un terreno, dove era stata realizzata una coltivazione di ortaggi, erano state poste a dimora, in corrispondenza di una coltura di pomodori, alcune piante di marijuana alte circa tre metri e abilmente camuffate dalla vegetazione circostante da alcune piante di ulivo.

Effettuata la perquisizione, si è proceduto al sequestro delle piante di marijuana e alla denuncia dell’agricoltore colto in flagranza per il reato di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.