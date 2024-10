Blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia di San Vito e della Stazione di Armungia. L'operazione dei militari ha interessato il territorio del Gerrei e in particolare il comune di Ballao, dove è stato arrestato un 45enne.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava a bordo della propria auto nel centro abitato. All'interno del mezzo sarebbero state rinvenute diverse dosi di marijuana, insieme a un coltello a serramanico di cui è vietato il porto.

La successiva perquisizione in casa dell'uomo ha portato a un recupero complessivo di una cinquantina di grammi di marijuana suddivisa in oltre 20 dosi pronte all'uso e un paio di centinaia di euro in banconote di vario taglio.

Il 45enne si trova ai domiciliari in attesa del giudizio previsto per questa mattina. Le manette erano già scattate per droga, nei giorni scorsi, a Villasimius e nel Sarrabus. Nell'ambito della medesima operazione sono stati effettuati anche controlli alla circolazione stradale da parte delle pattuglie del 112 in tutte le principali arterie del Gerrei. Controllate cento auto e 250 persone.