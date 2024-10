Intorno alle 14:00 di oggi i carabinieri hanno tratto in arresto un allevatore di 33 anni di Siliqua, Matteo Ligas, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione. Inoltre il 33enne è stato anche denunciato per detenzione illegale di munizioni. I militari durante la perquisizione a casa del ragazzo hanno anche trovato 3 cartucce illegalmente detenute.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza direttissima, fissata per domani.