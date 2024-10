Ieri sera, attorno alle ore 19.30, in via Maria Carta a San Gavino Monreale, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza Marcantonio Zurru, 41enne di Gonnosfanadiga. L'uomo è stato fermato per un normale controllo mentre era alla guida della sua auto, quando i militari hanno avvertito un forte odore di marijuana che li ha indotti a sottoporlo a perquisizione personale e del veicolo, poi estesa anche alla sua abitazione domicilio. Così i carabinieri hanno sequestrato alcuni spinelli di marijuana, 15 grammi di marijuana suddivisa in 3 dosi, un bracciale in oro e 3.175 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina dall'autorità giudiziaria.