I carabinieri di Guspini hanno arrestato nella giornata di ieri un 53enne del paese nell'ambito di un'operazione diretta al contrasto allo spaccio di stupefacenti.

I militari hanno operato insieme ai colleghi di Arbus. Erano da tempo sulle tracce di R.C., poiché avevano notato un sospetto viavai di persone nella sua abitazione.

Nel corso di una perquisizione sono stati recuperati e sequestrati 160 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare usato per le attività di spaccio.

L'uomo è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida in programma per oggi.