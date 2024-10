Una pattuglia della Guardia di finanza, nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, all’altezza di piazza Lao Silesu, ha notato un movimento di persone legato ad un’attività di spaccio. Si tratta, spiegano le Fiamme gialle, di un "atteggiamento circospetto e guardingo, rapido ingresso all’interno di un palazzo o di un’abitazione, allontanamento veloce cercando di non dare nell’occhio".

Secondo quanto riferito, lo spacciatore, un cagliaritano di 50 anni con precedenti specifici e già denunciato lo scorso dicembre per droga, dopo gli iniziali contatti con i clienti, sarebbe andato a recuperare lo stupefacente da un vaso in cemento sito nel giardino antistante i parcheggi della piazza, per poi completare la vendita consegnando le dosi ai vari avventori.

Avendo analizzato attentamente i movimenti e gli scambi circospetti, i finanzieri hanno deciso di intervenire e, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno perquisito lo spacciatore, i luoghi circostanti la zona di spaccio dove veniva nascosta la droga, e il suo appartamento. Le operazioni avrebbero consentito di sequestrare sei dosi di marijuana, per un peso complessivo di 9,85 grammi, occultate all’interno di un vaso in cemento, e 13 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,8 grammi, all’interno di un pacchetto di sigarette ritrovato dietro un cespuglio. Trovati dai militari anche 380 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 50enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima svoltosi questa mattina, in seguito al quale è stata fissata l’udienza per il prossimo 28 gennaio, data fino alla quale è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma presso il Comando della 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari.