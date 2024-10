La morte di Piero Sanna, boghe dei Tenores 'Remunnu 'e Locu' di Bitti, ha suscitato una grande commozione in tutta l'isola. Per gli appassionati del canto a tenore è venuto a mancare un simbolo, per i più giovani praticanti del genere è andato via un padre artistico, un esempio da continuare a seguire e ricordare.

E' quello che scrive nel suo profilo facebook Marieddu Sanna, 'boghe' poco più che ventenne di un'altra formazione bittese: i Tenores 'Monte Bannitu'.

"Qualcuno vede la vita come un'opportunità; un'occasione che ci viene data, in base alla quale possiamo decidere chi essere, come essere, che ruolo ricoprire in questo spazio terreno dove possiamo fisicamente agire, parlare, comunicare, confrontarci, cantare. La tua scelta è sempre stata chiara a tutti: hai deciso di essere una brava e onesta persona, un buon padre, un buon fratello, un caro amico e, cosa più importante, hai deciso di essere una voce. Una voce per il canto a tenore, una voce per Bitti, una voce per il mondo intero. Cantare era la tua vita, il tuo modo di essere, non un semplice hobby a cui dedicarsi nel tempo libero. Lo facevi con tutti, senza alcuna distinzione, come un maestro fa con i suoi allievi. Oggi hai smesso di respirare; il mondo intero, ad iniziare dalla tua comunità, piange la tua scomparsa ma nonostante l'assenza fisica il ricordo del tuo ruolo, del tuo vivere, del tuo essere voce, rimarrà in eterno nei cuori di tutti noi.



Adiosu Pizzè."