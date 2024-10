La riunione dello scorso 13 giugno negli uffici della Direzione Generale della Asl ha sortito gli effetti sperati. Il Centro prelievi di Pozzomaggiore riaprirà giovedì 28 giugno. La notizia è stata data dal Sindaco Mariano Soro. La struttura di via Fontana potrà continuare a garantire il suo Servizio per tutti i giovedì «in attesa – ha aggiunto il primo cittadino – di riaprire due volte alla settimana».

Inoltre, Soro ha comunicato che, a breve, la Asl farà un sopralluogo nella nuova struttura sita al primo piano in maniera tale da far diventare il Centro prelievi un poliambulatorio e un centro veterinario. Il primo cittadino, anche da parte degli Amministratori del territorio, ha voluto ringraziare il dottor Pani, il dottor Leggeri e la dottoressa Zedda, oltre che tutto il personale infermieristico della Asl per il lavoro svolto.