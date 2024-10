Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Giulia, Patrona di Padria. Si partirà lunedì 21 maggio alle 17.30, con la recita del Santo Rosario (ripetuto il giorno successivo sempre alla stessa ora) e dei Vespri seguiti dalla celebrazione della Messa. Alle 22.00 è in programma il concerto dei “Magar”.

Martedì 22 alle 8.00, verrà officiata una nuova funzione liturgica mentre alle 10.30, il Simulacro della Santa verrà portato in processione per le vie del paese accompagnato dalla banda musicale di Villanova Monteleone e dai cavalieri.

Al termine, sarà concelebrata la Santa Messa con il panegirico di padre Antonio Musi, abate del Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres. Alle 17.00 giochi per i bambini. Alle 22.00, l’atto conclusivo della festa con l’atteso concerto della cantante Maria Luisa Congiu. Inoltre, fino al 21 maggio sarà recitata la novena (18.00).

Il Comitato ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale, gli sponsor e la popolazione che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.