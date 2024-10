“La mia carriera mi ha regalato infinite emozioni e tante opportunità, ma a questa tengo in modo particolare, perché in un luogo così prestigioso, dove il mondo ha deciso di incontrarsi, io rappresenterò ancora una volta la mia terra e darò voce alla sua gente”.

Con queste parole Maria Giovanna Cherchi accompagna il suo viaggio verso l'Expo di Milano, dove canterà domenica 27 settembre, su invito della Repubblica Popolare Cinese.

Il prestigioso CCUP (China Corporated United Pavillion) segnerà l'importante gemellaggio con la Cina. Due culture a confronto, due mondi così lontani che troveranno nel canto del l'interprete sarda il punto d'incontro che suggella un progetto coltivato nel tempo e tenuto nascosto con cura.

La Cherchi canterà “Buona è la luna” il brano scritto per lei da Luigi Marielli e Gabriele Oggianu. La forza di questo brano e la voce calda e potente della cantante bolotanese non sono sfuggiti agli organizzatori dell’evento che hanno voluto il brano come sigla dell'evento e la cantante come testimonial del gemellaggio Sardegna-Cina.

Il 27 il padiglione cinese ospiterà il concerto dal vivo di Maria Giovanna Cherchi che in tutto il mondo rappresenta il canto popolare sardo, nella sua forma tradizionale ed in una veste più moderna grazie agli arrangiamenti dei suoi musicisti!

Nell'occasione Maria Giovanna Cherchi ripeterà il duetto inedito, con il Maestro Luigi Puddu alla chitarra, che ha omaggiato Papa Francesco nella visita pastorale effettuata in Sardegna lo scorso anno.

La giornata nasce dal lavoro congiunto del CCUP, del CONSORZIO INDUSTRIALE DELL'OGLIASTRA e dell'Associazione CHINA TO SARDINIA con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo Commercio e Artigianato.

L'evento di domenica fa seguito alla firma del protocollo d'intesa tra l'associazione Chinatosardinia e il Consorzio industriale dell'Ogliastra stipulato con importanti finalità e per promuovere il territorio ogliastrino nello sconfinato e fiorentissimo universo economico, turistico ed imprenditoriale cinese.

Un’opportunità di straordinario interesse resa possibile dall'impegno del Presidente dell'Associazione China To Sardinia Enrico Garau e dei responsabili del Consorzio Industriale dell'Ogliastra Beniamino Lai e Mario Murru rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'ente consortile più importante del centro Sardegna.

L'accordo trova uno sbocco internazionale con un primo prestigioso evento realizzato grazie alla sensibilità di una illustre e importante personalità del panorama imprenditoriale cinese, Zhu Yuhua, Vicepresidente del China Corporated United Pavillion di Expo Milano 2015 che ha voluto la Sardegna per festeggiare assieme al popolo cinese l’attesissima festa della Luna, protagonista assoluta!

Nel corso dell'intensissima giornata, all'insegna degli incontri bilaterali tra una folta delegazione di imprese e aziende ogliastrine e una cerchia di investitori cinesi molto interessati ai prodotti isolani, il Presidente del Consorzio industriale Beniamino Lai e il Presidente dell'associazione Chinatosardinia Enrico Garau presenteranno le azioni per l'internazionalizzazione mentre il Vicepresidente Mario Murru focaizzerà l'attenzione sull'appuntamento di Expò come grande vetrina commerciale e turistica per l'economia Ogliastrina.

Di grande rilievo la presenza del Professor Gianni Pes. L’illustre scienziato, considerato dalla comunità scientifica internazionale un'autorità per gli studi sui centenari e sulle aspettative di vita delle comunità ogliastrine, dove risiedono alcune famiglie entrate nel guinness dei primati, parlerà sul tema della longevità quale attrazione turistica.