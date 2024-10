“Dico sì nel nome di Dio”, è questo il titolo dell'ultimo lavoro frutto della collaborazione fra Maria Giovanna Cherchi e don Alessandro Cossu. La cantante di Bolotana e il parroco di San Teodoro, già noto al pubblico per le sue performance musicali, presentano una particolare cover del brano Perfect di Ed Sheeran.

"E' una delle cover, a mio parere, più profonde tra quelle che io abbia scritto - commenta il sacerdote -. Sono state cambiate le parti in inglese e adattate quelle in italiano. Questa cover nasce per ricordare agli sposi e a tutti che il vero amore tra una coppia, nell’amicizia e nei rapporti umani può essere Eterno, Puro e Sincero solo se al centro c’è Dio. Solo Lui può rendere Sublime ciò che di bello abbiamo in noi (comprese l’amore e l’amicizia) perché da Lui tutto è stato creato e voluto e senza di Lui tutto perde il suo valore, la sua bellezza e la sua eternità".

"Credo sia una bellissima espressione di amore, di amicizia e preghiera. Ne varrà la pena ascoltarla, condividerla e cantarla insieme a noi. Abbiamo voluto farla uscire oggi perché essendo la festa della Natività di Maria, quale giorno migliore poteva esserci per ricordare la grandezza dell’amore di Dio il quale ci ha donato il grande Amore di Maria. Ringrazio Dio perché ho avuto l’onore di poter avere al mio fianco grandi collaboratori e artisti: Innanzitutto la stupenda voce di una grandissima artista e amica: Maria Giovanna Cherchi. A seguire i musicisti e amici Luigino Cossu e i fratelli Pinna (con il violino e il Piano). La collaborazione poi di Angelo Fontana e, infine, la presenza del caro Amico don Roberto".

VIDEO IN COPERTINA