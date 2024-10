Sono stata invitata 2 giorni fa da Don Saba, Rettore del seminario, per cantare "O Babbu Soberanu" davanti al Santo Padre. E’ stato stupendo.

Ho cantato a fine pranzo per il taglio della torta. Il Papa era felicissimo. Sua Santità era di fronte a me, ascoltava e chiedeva la traduzione delle parole! Ha chiuso gli occhi e ha ascoltato con attenzione, con tutto il collegio dei Vescovi, in un silenzio incredibile, intenso! Subito dopo, ha applaudito di cuore e mi ha chiamato per farmi i complimenti e mi ha stretto la mano per ringraziarmi. Il suo sorriso era pieno di gratitudine, sembrava che volesse ringraziarmi parlando in sardo!!

Ho potuto pregare insieme a chi ha regalo alla Sardegna un giorno meraviglioso di pace.

Ancora una volta io ero li a cercare di fare del mio meglio per onorare la nostra musica e la nostra lingua!

Maria Giovanna Cherchi