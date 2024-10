Anche il Comune di Paulilatino amministrato dal Sindaco Domenico Gallus ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del maresciallo Vincenzo Di Gennaro dell'Arma dei Carabinieri.

“Episodi come questo – si legge nella pagina Facebook del Comune – ci devono ricordare quanto sia importante il lavoro di tutte le forze dell'ordine che quotidianamente rischiano la loro vita per salvaguardare l'incolumità di tutti i cittadini italiani e che spesso, purtroppo, noi non teniamo nella giusta considerazione. Un grazie più che mai sentito a tutte le forze dell'ordine per il loro lavoro e il loro impegno a garanzia della legalità”

Il Comune ha espresso anche la sua vicinanza anche all’altro carabiniere rimasto ferito.