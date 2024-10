Ha provocato ingenti danni, stimati dagli esercenti in centinaia di migliaia di euro, agli stabilimenti balneari e ai chioschi di alcune delle più note spiagge del Sud Sardegna la mareggiata che l'altra notte si è abbattuta sulle coste.

Nel cagliaritano accade periodicamente che il mare, in particolari condizioni meteorologiche e in modo più marcato negli ultimi anni, sommerga i litorali, com’è accaduto ieri al Poetto di Cagliari, a Villasimius e a Chia.

Ma stavolta il fenomeno ha avuto un impatto devastante sulle sempre più numerose attività turistiche e commerciali, molte delle quali attive anche oltre l'alta stagione per le temperature ancora favorevoli.

L'acqua ha raggiunto chioschi, ombrelloni e passerelle in legno e, in alcuni casi, come nella frazione di Frutti d'oro vicino a Capoterra, si è spinta fino alle case più vicine alla spiaggia. Colpite anche alcune strutture ricettive sul litorale di Villasimius.