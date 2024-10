Gioiello della costa di Baunei, per accedere alla spiaggia di Cala Goloritzè è necessario prenotare l’ingresso.

Dallo scorso 28 maggio, infatti, il sindaco Salvatore Corrias, in ottemperanza sia alle direttive nazionali e regionali sulle misure di contrasto al Covid-19, sia verso un miglior contingentamento del carico antropico e, conseguentemente, di una più adeguata gestione dell'impatto ambientale sulla spiaggia, ha emesso l'Ordinanza n.4 che disciplina gli accessi a Cala Goloritzè.

Il numero massimo di persone è di 250 al giorno. Per coordinare al meglio questo afflusso, è stato predisposto un sistema di prenotazione tramite l'applicazione Heart of Sardinia, scaricabile sul proprio dispositivo Android o Ios, attraverso la quale si possono prenotare i posti per il percorrimento del trekking.

Dopo averla scaricata sul proprio dispositivo, ci si accredita con un indirizzo mail o con il proprio account Facebook, e si accede quindi alla schermata principale: sulla barra di ricerca, inserendo 'Cala Goloritzè', apparirà la sezione dedicata alla spiaggia e al suo sistema di prenotazione. Esso si apre 72 ore (3 giorni) prima del giorno stabilito per l'escursione e si può pagare il biglietto direttamente con carta prepagata, carta di credito o circuito Pay Pal; una volta al box biglietteria, basterà presentare il QR Code che apparirà nell'app alla sezione 'le mie prenotazioni': lo stesso QR Code dovrà essere esibito in caso di controlli lungo il sentiero o in spiaggia: per precauzione, poiché il box biglietteria ricade in una zona a bassa connessione internet, e dunque il recupero delle informazioni potrebbe subire complicazioni, si consiglia di eseguire una cattura fotografica (screenshot) del Codice.QR da conservare sul proprio dispositivo.

E' possibile, peraltro, prenotare anche telefonicamente, al numero della Segreteria del Club di Prodotto Supramonte di Baunei (3495462583, disponibile dalle 08 alle 13 e dalle 15 alle 18, nonché in messaggistica su WhatsApp), purchè si rispetti sempre la tempistica di apertura della finestra di prenotazione cui si accennava poc'anzi; la notifica di conferma sarà inviata all' indirizzo mail indicato al telefono e in questo caso il pagamento (in contanti) si dovrà fare direttamente in loco, presso il box biglietteria posto all'ingresso del sentiero: come sopra, anche qui è strettamente raccomandato lo screenshot del Codice QR ricevuto.

Per qualsiasi dubbio concernente il sistema di prenotazione, per segnalare malfunzionamenti dell'applicazione e per tutte le informazioni riguardanti il territorio di Baunei, si rimanda al numero della Segreteria già citato: 3495462583.