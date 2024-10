Il mese di maggio si apre con il sesto weekend di Emozioni di Primavera. Un fitto calendario di eventi legati da un obiettivo comune: valorizzare e preservare il nostro habitat naturale e potenziare l’economia turistica sempre più “green”.

Si parte sabato 4 maggio con un focus sulle aree umide di Alghero, comune capofila del progetto Retralags. La Rassegna “Mare e laguna a tavola” è il clou di un progetto molto articolato che il parco di Porto Conte avrà modo di raccontare durante questo primo appuntamento. Si tratta di un piano d’azione integrato volto alla valorizzazione delle aree umide, partendo dagli aspetti culturali e prettamente ambientali, sino a quelli legati all’economia dei prodotti ittici locali che diventano protagonisti delle nostre tavole. L’idea è quella di promuovere il pesce considerato “povero” che arriva direttamente dalla laguna del Calich e dallo specchio acqueo antistante.

Sabato 4 maggio si inizierà alle 11:30 con la presentazione del progetto Retralags e lo sviluppo di modelli innovativi di governance integrata dell’area di cooperazione. I partners, sotto il coordinamento del comune di Alghero, svilupperanno un piano congiunto che sarà attuato con azioni pilota sul sito naturale del Calich. Gli operatori del parco e dell’area marina protetta spiegheranno il programma della rassegna “Mare e Laguna a tavola”, che prevede il coinvolgimento dei ristoranti di Alghero, artefici di menù originali studiati per l’occasione. Protagonista ovviamente il pesce povero: rivisitazioni di un menù fresco, gustoso e a chilometro zero. Per l’occasione a raccontare la bontà del pesce povero e le sue applicazioni nella cucina moderna lo chef Alessandro Colangeli, grande cultore della cucina d’autore e appassionato del mare. I ristoranti aderenti: Sbisà, Il Paguro, l’Acquario, le Officine e il ristorante del Camping Laguna Blu. Per informazioni sui menù e prenotazioni: 3313400862 / 335 1618691.

Domenica 5 maggio, nel cartellone degli eventi di Emozioni di Primavera 2019, il Comitato Sa Segada- Tanca Farrà invece vi aspetta nella borgata di Sa Segada per la “Sagra della Fragola”. Un appuntamento fisso che coinvolge ogni anno migliaia di visitatori. Una giornata ricca di momenti d’aggregazione, le sfilate di Miss Fragolina Miss Fragola, e un pranzo a tema che culminerà nella “maxi torta” di fragole appena raccolte. Musica e balli faranno da cornice ad una giornata conviviale, dove è possibile degustare e acquistare le fragole delle aziende certificate del parco. Per informazioni dettagliate sul programma: 347 4974285.

Sempre domenica 5 maggio il parco di Porto Conte vi aspetta nel sentiero di Cala Barca, per rivivere “Una giornata da detenuto”. Un altro appuntamento importante con la storia di Alghero rivisto in chiave naturalistica. Si tratta di una passeggiata esplorativa, in un sentiero che i detenuti percorrevano ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Al termine della passeggiata, si gusterà uno dei piatti che i prigionieri consumavano nella colonia, la zuppa di stagione, accompagnata da un bicchiere di vino. La giornata si concluderà con la visita al museo della memoria carceraria “G. Tomasiello”. Per prenotare l’escursione ExplorAlghero 331 3400862 / 079 945005; per il pranzo a cura di Mangia sardo 3938375771.