L’aumento delle temperature coinvolge anche il mare. Per conoscere la sua salute e quali sistemi di compensazione possono essere messi in atto per salvaguardarlo, la Costituente per Sassari ha organizzato il convegno “Mare e cambiamenti climatici” che si terrà mercoledì 6 dicembre.

A partire dalle 18, nella sede di viale Umberto I, 122, ne parleranno due esperti di eccezione: Lorenzo Chessa, biologo marino, e Massimo Scarpati, pescasub e corallaro, nella sua attività agonistica per cinque volte campione italiano e vincitore di un titolo europeo, oltre agli altri numerosi riconoscimenti ottenuti.

“Come sta il Mediterraneo” è il tema specifico che affronterà Lorenzo Chessa. Massimo Scarpati illustrerà invece gli effetti che il clima ha sul corallo, una delle tante ricchezze del mare messe in pericolo. A coordinare il convegno sarà Michela Palomba. Carlo Tomassetti presenterà alcune pubblicazioni di Scarpati. La serata sarà ulteriormente arricchita dalla mostra fotografica “I confini della Sardegna” di Antonello Manconi, medico e fotografo naturalista. L’ingresso è libero. L’iniziativa rientra nel ciclo “Gli approfondimenti della Costituente”.