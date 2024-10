Ha un nome e un cognome la 53enne che due giorni fa alla Rinascente del Duomo di Milano era in compagnia del cantante cagliaritano, Marco Carta. Si chiama Fabiana Muscas, lavora come infermiera al Brotzu di Cagliari: è indagata con l’artista sardo in concorso per furto aggravato alla Rinascente di Milano.

La donna è ben conosciuta in città, nella sua borsa la Polizia Municipale di Milano, insieme ai vigilantes, hanno recuperato le 6 magliette costose da 1200 euro, alle quali erano state staccate le placche antitaccheggio, ma non quella “morbida” che, una volta superate le barre antitaccheggio, hanno fatto scattare l’allarme. Il 20 settembre 2019 Carta andrà a processo.