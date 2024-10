Marco da tempo soffriva di problemi allo stomaco. Lo hanno dovuto operare, ora dovrà riposarsi prima di tornare a cantare, ma il peggio è passato.

La signora Elsa, nonna dell’artista cagliaritano, dalle pagine di DiPiù Tv racconta dell’imprevisto, ormai superato. Concerti, spettacoli, una vita da musicista, lo stress sono stati accumulati e hanno creato alcuni scompensi: normale, ma ora la cosa più importante è aver lasciato la struttura ospedaliera.

“Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo che sembrava non dovesse finire più. Noi, una sola famiglia. Torno a casa. Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a casa. Ciao a tutti”.

Così Marco Carta, anche attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram, comunica le dimissioni dalla struttura ospedaliera a Milano dove era ricoverato da 6 giorni: “Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima. “Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza, firmato : il vostro leone”.