In arrivo il nuovo singolo di Marco Carta. Lo ha annunciato il cantante sardo, via social. Ha infatti pubblicato un post nella sua pagina Instragram, con un testo a corredo di una foto che lo ritrae in primo piano.

"Aspettando il nuovo singolo che ci porterà alle vostre braccia, ai cuori e occhi. Mi sembra quasi di sentire il vostro solito e bellissimo rumore, quel bisbiglio che si trasforma in un boato. Il mondo prima d’ora sembrava più lontano... Aspettatemi", ha scritto l'artista di Cagliari.

Il suo ultimo brano, risalente all'anno scorso, si intitola "Bagagli leggeri".