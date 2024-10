Marco Carta annuncia il matrimonio in tv. Ospite a Verissimo, il cantante rivela: “Sposo Sirio”. E svela anche quando ha intenzione di convolare a nozze con il compagno con cui è uscito allo scoperto a giugno 2019, ma che gli è accanto da molto più tempo.

“Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”, spiega Carta. Poi commosso e con le lacrime agli occhi l’ex vincitore di Amici confessa: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Marco insieme a Sirio Campedelli, conosciuto a Milano tramite amici comuni e con cui convive, è davvero molto felice: il ragazzo, suo futuro marito, è riuscito a regalargli grande serenità e ora arriveranno, appena sarà possibile organizzare una festa, i fiori d’arancio. Potrebbero essere già nel 2021: con l’arrivo del vaccino anti Covid tutto è destinato a tornare alla normalità.

Carta è anche tornato sulle motivazione del coming out, fatto un paio di anni fa sempre in tv: “E’ stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”. (fonte Gossip.it)