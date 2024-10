Il professor Marco Breschi è il nuovo Direttore generale dell’Università degli Studi di Sassari a decorrere dal 15 febbraio 2021. Breschi è Professore Ordinario di Demografia all’Università di Sassari dal 2005; insegna Demografia internazionale nel corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale, Popolazione e Mercati ed Economia e Popolazione nel Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Ateneo (DISEA), dipartimento che ha diretto dal 2011 al 2014.

E’ responsabile scientifico del Programma di sviluppo 2018-2022 ‘Dipartimenti di Eccellenza’ finanziato dal MIUR. Dal 2001 al 2006 ha presieduto la Società italiana di Demografia storica e dal 2000 al 2002 ha fatto parte del Comitato dell’International Union for the Scientific Study of Population. Dal 2001 al 2004 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Udine.

La sua attività scientifica ha riguardato vari aspetti della demografia con un approccio multidisciplinare. In particolare, ha analizzato la storia e le interazioni tra dinamiche demografiche e sociali. Ha pubblicato circa 300 lavori tra articoli, libri e saggi. Il professor Breschi è nato a Pistoia 64 anni fa e vive ad Alghero.