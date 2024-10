Il Comitato SOS Sanità Barbagia Mandrolisai organizza per domenica 27 marzo la dodicesima Marcia per la Sanità in collaborazione con i Comuni di Teti, di Austis, di Tiana e di Ovodda, e con alcuni Licei, gruppi universitari, Ans Mandrolisai e Giovani per la sanità BMG. La partenza è prevista da Austis e da Tiana per giungere Teti.

Saranno presenti varie figure istituzionali comunali, provinciali e regionali, tra cui la dirigente sanitaria, e verrà coinvolta l'intera popolazione dei Comuni interessati e non solo. Con questa marcia si vogliono evidenziare le criticità legate alla carenza di personale medico e di risorse a livello sanitario, oltre che i disagi legati alle zone montane e alle strade.

“L’obbiettivo è ottenere quanto prima i diritti di cui abbiamo bisogno. Si tratta della dodicesima marcia per la sanità sarda che è ormai al collasso e soprattutto le zone centrali, a causa delle zone in cui risiedono ne risentono in maniera particolare. Chiediamo di avere i diritti sanitari che ci spettano, in primis quello di essere curati nel proprio territorio.” dice Romina Cambedda, referente dell’Associazione Agapanthus Sardegna Odv.