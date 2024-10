“E' stupefacente l'enfasi con cui l'assessore al lavoro Virginia Mura annuncia un mega progetto ‘Liantza’ per l'inserimento lavorativo dei migranti. La vera priorità della giunta Pigliaru è il lavoro ai migranti. Questo nonostante migliaia di sardi, giovani, meno giovani, tanti padri di famiglia, lottino ogni giorno per sbarcare il lunario a causa della mancanza di lavoro”.

Inizia così la nota stampa del consigliere regionale Psd'az Marcello Orrù che spiega: “Proprio l'assessorato regionale al lavoro lo scorso mese ha tagliato dagli ammortizzatori sociali 7000 sardi grazie alle politiche del governo Renzi che ha cancellato i sostegni per la cassa integrazione in deroga. Ogni giorni nelle nostre città assistiamo all'immagine di decine e decine di nostri corregionali in difficoltà che fanno la fila davanti alla Caritas o dinnanzi alle mense delle parrocchie che, in silenzio, svolgono un immenso lavoro di assistenza e volontariato. E dinnanzi a questa situazione drammatica la giunta che fa? Pensa al lavoro dei migranti che peraltro costano allo stato ben mille euro ogni mese.

Tutto ciò è vergognoso! E' di qualche giorno fa – continua Orrù - la notizia che l'assessore alla cultura Claudia Firino ha intitolato la edizione 2016 de Sa die de sa Sardigna agli immigrati intitolando l'evento "Sardegna, terra de migrantes" e azzardando un inaccettabile parallelismo tra gli emigrati sardi che hanno fatto la storia dei paesi dove si sono trasferiti grazie alla loro forza di volontà e al sudore della fronte, e gli immigrati clandestini che ogni settimana scarcano nella nostra regione.

E' gravissimo quanto sta accadendo, ed è inaudito – conclude il consigliere regionale Psd'az - che la priorità della giunta regionale di centrosinistra sia il lavoro dei migranti. Io dico al presidente Pigliaru e all'assessore al lavoro Mura: cosi non va bene, prima i sardi!”