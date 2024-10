Il lungo viaggio di Marcello Fois, uno degli scrittori più apprezzati e autore di successo, parte da Nuoro, la città che lo ha visto nascere, la città che rinforza i ricordi gli affetti e molto spesso gli offre spunti per il suo fluido narrare.

Anche 'Luce perfetta', la sua ultima fatica letteraria, trova nella città del Redentore il luogo ideale per far muovere i suoi personaggi, per sciogliere l'intreccio del racconto.

Il nuovo romanzo sarà presentato, insieme a Liberos, a Desulo venerdì 10 luglio alle 18.30 in Piazza Sant’Antonio Abate, nell’ambito delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gigi Littarru.

“Luce Perfetta”, pubblicato per Einaudi , conclude la saga della famiglia Chironi, iniziata nel 2009 con le vicende di fine Ottocento narrate in Stirpe, seguito da Nel tempo di mezzo, uscito nel 2012, per arrivare infine al recente ultimo capitolo della trilogia.

Sarà presente Bruno Murgia, presidente dell'ISRE, che dialogherà con lo scrittore. Al termine della presentazione seguirà una degustazione di salumi tipici locali a cura del salumificio Rovajo.

L’evento è organizzato dal Comune di Desulo e Lìberos in collaborazione con l'associazione culturale Padentes, il Centro Commerciale Naturale di Desulo, il salumificio Rovajo di Desulo e la libreria MieleAmaro di Nuoro.