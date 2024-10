Il video pubblicato sul web è divenuto virale in poche ore. La vittoria del Cagliari sull'Atalanta meritava certamente un brindisi collettivo e così i tifosi rossoblù non si sono lasciati scappare l'occasione di festeggiare col proprio mister quando lo hanno incontrato in una pizzeria del capoluogo.

Il coretto è partito spontaneamente: "Pagaci da bere, oh Maran pagaci da bere!". Il mister vedendosi "incastrato" non ha potuto fare altro che invitare la cameriera a offrire qualcosa a tutti gli avventori del locale. Un divertente siparietto che testimonia l'affetto per l'allenatore e l'entusiasmo che sta attraversando in queste ore la città dopo l'impresa del Cagliari in campionato.