Finita la rifinitura, il tecnico rossoblù, ha incontrato la stampa al centro sportivo di Assemini. Pesa l’assenza di Castro, ma Maran è fiducioso, soprattutto per il recupero di Pavoletti: “Sta bene, anche oggi si è allenato con il gruppo. I primi giorni abbiamo cercato di tutelare le sue condizioni, ma poi ha lavorato quotidianamente. Castro ha caratteristiche particolari. Adesso abbiamo soluzioni diverse, devo essere bravo a comporre un mosaico equilibrato e competitivo. Farò le scelte che ritengo opportune prima di ogni gara. Joao Pedro? Lui si sente trequartista e attaccante, non ha messo alcun vincolo.”

Rivolge poi il suo pensiero alla partita di domani: “le considerazioni sono tante, non ci sono paure particolari, dobbiamo solo essere capaci di portare in campo ciò che vogliamo. Indipendentemente dalle difficoltà della gara, noi dobbiamo essere in grado di fare il nostro calcio, a volte anche sfacciato ed esuberante. Tutte le partite sono importanti, lo ripetiamo ogni settimana. Adesso pensiamo a questa, poi alle altre penseremo dopo. Domani dobbiamo metterci tanta personalità, non dobbiamo subire la gara, ma affrontarla con la giusta cognizione di quello che stiamo facendo.”

Cresce l’entusiasmo dei tifosi intorno alla squadra e intorno al Mister: “ci siamo conquistati un bell’entusiasmo intorno a noi, vogliamo continuare con i risultati ma anche con la giusta mentalità in campo.”