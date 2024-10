Stanotte a Maracalagonis, all'una circa, i carabinieri della Stazione di Sinnai e quelli del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato un 53enne di Cagliari, un 31enne di Quartu e un 25enne di Selargius, il primo e l’ultimo con precedenti denunce a carico.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di privati cittadini che lamentavano baccano all’interno di uno stabile disabitato e in costruzione, in via Marzabotto. I tre sarebbero stati trovati con una mazza da baseball, ovvero un’arma impropria, il cui possesso non è giustificabile.

Essi non hanno saputo dare inoltre giustificazione della loro presenza nell'edificio, ma non è scattata la sanzione per circolazione in orario notturno, come era verosimile che fosse avvenuto, in quanto comunque non sono stati materialmente visti camminare per strada.