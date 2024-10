Un 21enne di Maracalagonis con diversi precedenti è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Ora si trova ai domiciliari in una comunità. Il provvedimento è stato firmato dal Gip del Tribunale di Cagliari dopo una dettagliata relazione depositata dai militari dell’Arma.

Secondo le accuse il giovane, da giugno a oggi, ha ripetutamente maltrattato i familiari, tanto che in diverse occasioni sono dovuti intervenire i carabinieri.