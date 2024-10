Ha litigato con il marito e si è avventata su di lui accoltellandolo ripetutamente. È accaduto all'alba di oggi in una abitazione di Maracalagonis.

Protagonista della vicenda una donna di 49 anni, denunciata per lesioni. Trasportato in ospedale il marito, un 53enne, ferito ripetutamente alla gamba: secondo i medici se la caverà in 15 giorni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due, intorno alle 3,30, hanno iniziato a litigare, pare anche per problemi di gelosia. La donna dalle parole è passata alle vie di fatto: ha afferrato un coltello da cucina, colpendo ripetutamente alla gamba il marito.

Sul posto, probabilmente chiamati dal ferito, sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre i militari hanno ricostruito tutta la vicenda e alla fine hanno denunciato la 49enne.