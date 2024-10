Maracalagonis ha celebrato ieri un nuovo centenario. Il signor Antonio Piu ha raggiunto l'importante traguardo circondato dal calore di parenti, amici e di tutta la comunità.

La sindaca del paese, Francesca Fadda, ha sottolineato l'evento con queste parole: "Antonio Piu, classe 1924, ha compiuto 100 anni circondato dall’affetto inestimabile della sua famiglia, dai suoi parenti e da tutti gli amici e dall’amico sacerdote che ha celebrato la messa solenne nella Parrocchia Vergine degli Angeli di Maracalagonis".

"Ex combattente sul fronte nella seconda guerra mondiale, padre di quattro splendidi figli (Severino,Pasquale, Rita e Maria Rosaria) di cui uno tornato prematuramente alla casa del Padre, Pasquale Piu, che abbiamo ricordato durante la celebrazione della Santa Messa".

"Famiglia compatta - aggiunge la prima cittadina - con tanti nipoti che, presenti nella casa di Antonio, rendono la sua vita sempre viva. Padre di Severino Piu, nonché medico di base in pensione che è stato per Maracalagonis un vicesindaco per ben 10 anni portando avanti il suo mandato sempre in modo straordinario, impegnato sempre per il bene del nostro comune".

"Auguri di cuore a Signor Antonio e a tutta la sua famiglia dall’amministrazione comunale tutta", ha concluso la sindaca Fadda.