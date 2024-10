Per ora, autore e regista, (la produzione è però interamente sarda), mantengono ancora particolari e dettagli top secret, ma si lasciano ‘sfuggire’ il fatto che il cortometraggio racconta la storia di una ragazza, un ragazza che ama la libertà e che compie un lungo viaggio, un viaggio che comporta per lei una crescita interiore e la separazione dalle figure forti della sua infanzia. Una storia poetica, ma anche drammatica ambientata in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Sulla giovanissima Mara Zucca, che arriva dall’esperienza con le selezioni di Miss Italia e da tanti lavori sui set fotografici, la casa di produzione dice: “La bellezza, l'espressività, ma soprattutto la grande forza interiore di Mara, che traspare in ogni sua manifestazione, la rende perfetta per questo impegnativo ruolo. Tutti gli altri attori provengono da esperienza teatrali e televisive”.

Le riprese del cortometraggio si svolgeranno in una zona mineraria del Sud Sardegna. Inevitabile per la cagliaritana e giovanissima mamma 23enne, quel pizzico di emozione di chi sarà sul set per la prima volta: “Ho conosciuto il regista durante uno shooting fotografico – dice Mara a Sardegna Live - nonostante si fossero proposte per il ruolo attrici già affermate, lui ha preferito assegnare il ruolo a me. Quando ho letto la sceneggiatura sono rimasta affascinata e ho accettato con grande entusiasmo – aggiunge Mara Zucca, che è mamma di una bellissima bimba ed abita a Capoterra - è' una storia molto emozionante anche se drammatica. Allo stesso modo l'emozione è tanta anche per me, sono una ragazza di 23 anni e devo affrontare il mio primo impegno da attrice in un ruolo molto impegnativo. Infatti vengo inquadrata per l'intera durata del corto. Dovrò studiare tanto – ammette - ma voglio mettere in questa avventura tutta la mia determinazione e la mia sardissima testardaggine”.