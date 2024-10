Tutto pronto a Mara per la festa in onore di San Giovanni Battista, patrono del paese. I festeggiamenti, predisposti dalla parrocchia e dal Comitato con il contributo del Comune, partiranno domani 15 giugno alle 17.00 con la recita del Rosario in onore del Santo seguita, alle 18.00, dalla celebrazione della Santa Messa e della Novena. Funzioni, queste, che si terranno anche nelle giornate del 16, 19, 20, 21 e 22 giugno. Il 17 le stesse si terranno alle 16.30 (Rosario) e alle 17.00 (Messa e Novena).

Il 18 giugno, solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la funzione liturgica con la processione, oltre che la Novena in onore di San Giovanni Battista, saranno officiate alle 10.00.

Sabato 23 alle 17.00, nuova recita del Santo Rosario mentre alle 18.00, saranno celebrati la Santa Messa e i Vespri solenni. Alle 22.00 è in programma il concerto dei Niera.

Domenica 24 alle 11.00, dopo la celebrazione della Messa prevista per le 10.00, la statua del santo verrà portata in processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri. Al termine avrà luogo la Concelebrazione Eucaristica alla presenza del predicatore Don Francesco Tavera che terrà una predica dal titolo "La Missione di San Giovanni Battista è indicare il Cristo”.

Alle 17.00 spazio ai bambini con zucchero filato e giochi gonfiabili. Alle 22.00 saranno protagonisti i balli sardi con l’esibizione dei gruppi folk "Santu Giuanne Battista De Mara", "Ammentos Lussurzesos" Di Santu Lussurgiu accompagnati da Davide Caddeo di Dualchi, e "Santa Barbara" Di Macomer accompagnato da Peppino Bande Di Sarule. Nel corso della serata saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.