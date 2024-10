Lunedì 4 giugno, il Sindaco di Mara, Salvatore Ligios, e il prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, hanno firmato il patto di attuazione per la sicurezza urbana. Un grande risultato per l’Amministrazione comunale marese che, già dall’inizio del suo mandato, ha lavviato un intenso lavoro per contrastare il fenomeno della criminalità diffusa e per il rispetto del decoro urbano.

Un piano di intervento che era iniziato già dal 2016 con un progetto per la videosorveglianza che era stato redatto dalla Responsabile dell’ufficio di Polizia locale, la dottoressa Maria Sara Sechi, e che era stato approvato dalla Giunta comunale. Il via libera definitivo dalla Prefettura era arrivato l’11 agosto dello scorso anno.

«I progetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali – si legge nel documento – saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Inoltre, la Prefettura (Ufficio territoriale di Governo) ospiterà una cabina di regia che si avvarrà del supporto dei rappresentanti delle Forze di Polizia e della Polizia locale. La finalità sarà quella di «monitorare lo stato di attuazione del patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del Prefetto, della relazione informativa all’Ufficio per il coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana».