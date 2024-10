Questa mattina, il Museo delle Maschere di Mamoiada ha ospitato la presentazione della nuova edizione della Mappa Turistica dei Luoghi della Cultura dei musei del Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna.

Il primo intervento è stato curato dal sindaco Luciano Barone che ha ringraziato i presenti e tutti gli artefici della Mappa Turistica dei Luoghi della Cultura, soprattutto per aver dato concretezza all'idea di mettere a sistema le realtà territoriali per far conoscere ai visitatori l'ampia offerta culturale esistente.

Subito dopo Mario Paffi (Responsabile del Museo delle Maschere di Mamoiada), ha sottolineato come “Con il lavoro del Distretto si sta cercando di dare razionalità e coordinamento alla situazione frammentata esistente negli anni passati, creando così un'offerta diversificata che costituisce un valore aggiunto, un caso unico a livello regionale”.

Il presidente del Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna, Agostino Cicalò ha rimarcato l'importanza della mappa quale “Prodotto vendibile e strutturato a disposizione del visitatore per rendere l'offerta culturale fruibile, riconoscibile e facilmente identificabile. Il passo successivo – ha aggiunto – è la bigliettazione unica, ma già questo strumento può essere utile ai cittadini che sono i principali fruitori di questa realtà. Siamo arrivati a 28 strutture, un complesso variegato di soggetti: dai più grandi e rinomati luoghi come Isre, Man o Romanzesu ad altri come la Grotta di Ispinigoli in cui raccontiamo la cultura del nostro ambiente e presentiamo la realtà speleologica dei territori, o quella dei siti archeologici ancora poco sfruttati e valorizzati rispetto al loro potenziale e che oggi sopravvivono grazie al lavoro di operatori e di cooperative. ostro è un contributo per far conoscere i luoghi della cultura anche attraverso gli sconti che sono una leva commerciale sempre apprezzata”.

Per Francarosa Contu coordinatrice del Tavolo dei Musei ha illustrato l'iniziativa: “Il lavoro del tavolo dei musei è caratterizzato da uno spirito di amicizia che speriamo possa trasparire dalla Mappa: questa è una mappa amichevole e piacevole e rispecchia l'atteggiamento di ogni rappresentante dei musei che partecipa al tavolo. È una carta di carta. È vero – ha proseguito – che il digitale imperversa, ma è bello toccare una materia, vedere una carta geografica e fisica nella quale sono rappresentati i luoghi e dove è possibile fare un percorso anche di immaginazione attraverso le 28 realtà da raggiungere. Abbiamo parlato di visitatore e di utente e non solo di turista, perché un'iniziativa di questo tipo può essere definita di cultura tout court: la mappa è rivolta in generale al fruitore del territorio per invitarlo a riscoprire i luoghi piccoli o grandi talvolta dimenticati. Come funziona: la mappa presenta 28 coupon che possono essere staccati di volta in volta e presentati nelle biglietterie dei luoghi che si intende visitare, in questo modo si ha diritto ad uno sconto non fisso, ma modulato da ogni struttura sulla base delle proprie disponibilità. In questo modo si offre al visitare la possibilità di conoscere scoprire le varie realtà culturali del distretto.”

Da domani e sino al 31 ottobre sarà possibile visitare con un apposito sconto tutti i musei del del Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna, un ampio arco temporale nel quale è possibile visitare con calma le diverse strutture e in differenti momenti dell'anno: a Nuoro la collezione del Museo del Costume e il Museo Casa Natale Grazia Deledda (Musei dell'Isre – Istituto Superiore Regionale Sardo), le mostre del MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro e, una volta terminati i lavori di restauro, il Museo Archeologico Nazionale “G. Asproni” per poi lasciarsi guidare alla scoperta della storia del territorio al Nuraghe Tanca Manna e al Complesso Nuragico di Noddule. Gli amanti della storia della civiltà nuragica non perderanno l'occasione di vivere il fascino dell'Area Archeologica “Su Tempiesu” ad Orune o visitare il Nuraghe Nolza di Meana Sardo. Si potranno svelare i segreti dei Murales di Orgosolo usufruendo degli sconti sulle audioguide di Scopri Orgosolo Audioguide Murales.

Musei, archeologia e natura, a Bitti il Museo della Civiltà Contadina e Pastorale, il Museo Multimediale del Canto a Tenore, il Complesso Nuragico “Su Romanzesu” e il Parco Bittirex, a Mamoiada al Museo delle Maschere Mediterranee, al Museo MATer e il Museo della Cultura, a Orani al Museo Nivola.

Inoltre ad Atzara si potrà conoscere la collezione esposta al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Antonio Ortiz Echagüe, a Irgoli il Museo Antiquarium Comunale e il Santuario nuragico di Janna 'e Pruna e Su Notante, mentre ad Olzai oltre alla Casa Museo e Pinacoteca Carmelo Floris sarà possibile ammirare al Mulino idraulico nel rio Bisine “Su Mulino Vetzu”, tema in comune con il Museo di Archeologia Industriale “Le vie dell’acqua” di Tiana.

Nella zona di Dorgali il visitatore potrà scegliere tra un'ampia proposta culturale: Grotta di Ispinigoli, Civico Museo Archeologico di Dorgali, Area Archeologica di Tiscali, Villaggio Nuraghe Mannu, Villaggio Serra Orrios, l'Acquario di Cala Gonone e il Parco Museo “S’Abba Frisca”.

Francesco Coloru della Cooperativa Istelai di Bitti (Museo della Civiltà Contadina e Pastorale, il Museo Multimediale del Canto a Tenore, il Complesso Nuragico “Su Romanzesu” ) ha espresso apprezzamento per il lavoro del distretto: “Auspichiamo – queste le sue parole – che con questa mappa si favorisca la circolarità di persone nei vari territori alla scoperta di tesori nascosti e meno battuti”.

Al termine, il presidente Cicalò ha ringraziato tutti i rappresentanti dei musei che hanno preso parte alla presentazione e ha ricordato che “La mappa è uno strumento che propone un'offerta aggregata e strutturata, utile anche per i tour operator, per le guide turistiche e per chi vuole conoscere le realtà museali e i luoghi della cultura in modo facile, veloce e riconoscibile. Anche per questo motivo abbiamo distribuito la mappa in 50.000 copie in oltre 100 punti tra infopoint, porti, aeroporti, hotel, bar e amministrazioni comunali in tutta la Sardegna”.