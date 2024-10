Interventi per complessivi 65mila euro per manutenzione di edifici scolastici.

La Giunta interviene con due progetti esecutivi urgenti per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio nelle scuole medie di Via Malta e di Via De Biase.

Ciascun progetto, redatto dalla struttura tecnica comunale, conta su complessivi 32.550 euro.

Nella scuola media “Maria Carta” di Via Malta verrà completamente rinnovata la pavimentazione esterna all’edificio, attualmente in pessime condizioni e in alcuni tratti accidentata.

Nella scuola media “Sebastiano Satta” di Via de Biase, i lavori prevedono la ristrutturazione completa della facciata all’edificio che si affaccia nell’area del cortile interno.

I progetto prevede il rifacimento completo degli intonaci, la rifinitura e la tinteggiatura.

Il programma di interventi urgenti sul patrimonio immobiliare scolastico viene attuato in attesa del dettagliato piano di riqualificazione con il progetto Iscola@, con importanti investimenti ( 6,5 milioni ) per il definitivo ammodernamento di tutte le strutture scolastiche comunali.