Nella serata di ieri, 4 luglio, in località pill'e matta a Quartucciu, i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale e della stazione di Selargius hanno arrestato un 49enne, Michele Andreuccetti.

I militari hanno rinvenuto a casa dell’uomo e sequestrato 388 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish suddivisa in dosi; 5,200 chilogrammi di marijuana in essicazione composta da foglie e rami; diversi grammi di sostanza verosimilmente utilizzata per il taglio dello stupefacente; 3 bilancini elettronici di precisione funzionanti e materiale per il confezionamento delle dosi e 78 vasi con piante o parti di pianta di cannabis indica, alcune delle quali ancora in infiorescenza il cui peso, dopo l’estirpazione, ammonta a 2,400 chilogrammi circa.

Inoltre, nella mansarda sopra l’abitazione di Andreuccetti, i carabinieri hanno individuato un locale adibito a serra per la coltivazione della marijuana con 16 condensatori elettrici, 17 lampade alogene, 14 prolunghe elettriche di varie metrature, 6 ventilatori, 2 telecomandi per deumidificatori, 2 tubi di aerazione, 4 bidoni di fertilizzante, 2 condizionatori d’aria, una lampada alogena, diverse centinaia di metri di tubature in plastica per irrigazione e 120 vasi in plastica.

Infine, nella legnaia è stato trovato un fucile doppietta calibro 12 con canne mozze e calcio modificato privo di matricola perché abrasa, marca Bernardelli, in ottimo stato di conservazione, 6 cartucce calibro 12 a pallini e 22 cartucce calibro 22, prive di marca.

L’arrestato, si trova ora nel carcere di Uta.