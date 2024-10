Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza il passaggio agli articoli della manovra finanziaria 2017-2019 da 7,6 miliardi di euro, dopo una discussione generale caratterizzata da pesanti attacchi dell'opposizione.

A favore hanno votato 27 consiglieri, 13 i contrari, su 40 votanti. La Terza commissione (Bilancio) si riunira' giovedi' prossimo, 23 marzo, alle 16 per l'esame degli emendamenti.

L'Aula e' convocata, invece, il martedi' successivo, 28 marzo, per l'esame dell'articolato e degli emendamenti.

"Il confronto con lo Stato non si è mai chiuso, con il presidente Pigliaru lo abbiamo detto intervenendo in Aula già al momento dell'approvazione delle norme di attuazione della vertenza entrate", ha dichiarato l'assessore regionale del Bilancio Raffaele Paci, intervenendo in Aula a conclusione della discussione generale.

"Abbiamo sempre ripetuto che, pur con la soddisfazione di aver ottenuto un risultato inseguito per dieci anni, eravamo ben consapevoli di avere altre partite aperte. Ma in ogni caso voglio ribadirlo, in modo che non ci siano piu' dubbi: da parte nostra non ci saranno passi indietro e le rivendicazioni saranno ferme e decise finche' non verranno riconosciuti tutti i nostri diritti".