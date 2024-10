E’ rimasto incastrato con una mano nel tritacarne e ora rischia di perdere l'arto.

L'incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16.30.

Per cause in corso di accertamento da parte degli uomini del commissariato e dello Spresal della Asl, Lucio Sanna, 23 anni, originario di Lodè, dipendente della macelleria del supermercato Md Market di Olbia, stava macinando della carne quando la mano gli è rimasta intrappolata nel macchinario.

Le sue urla strazianti hanno richiamato l'attenzione dei colleghi di lavoro che sono intervenuti in suo soccorso. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118, che hanno trasportato Sanna all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con una lesione complessa alla mano destra e una parziale amputazione. Il giovane verrà sottoposto in giornata ad un intervento di chirurgia ortopedica, ma non è escluso che possa perdere la mano.