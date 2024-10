Ieri a Olbia si è tenuta la seconda edizione del Pride Infogau, per la lotta contro qualsiasi forma di diseguaglianza e oppressione. La coordinatrice regionale di FdI, Antonella Zedda, ha denunciato alcuni episodi verificatisi durante la manifestazione: muri imbrattati, manifesti elettorali strappati e proprietà private danneggiate, tutto documentato da foto e video.

Il presidente del partito a Olbia, Marco Piro, ha condannato insieme alla coordinatrice quanto avvenuto ieri in città: "Nel video scaricato dalla pagina Instagram pride_infogau, si vede chiaramente come viene strappato e bruciato un manifesto di pubblicità politica di Fratelli di Italia", spiegano i due esponenti di Fdl in una nota.

"Quel manifesto è stato affisso in uno spazio, quello spazio assegnato da un privato, previo pagamento, ad un altro privato - aggiungono -. È questo l'esempio della civiltà che siamo/siete? È questo il modo di agire? Il non rispetto degli altri?".

"Come se non bastasse - proseguono Zedda e Piro - con bomboletta spray sono stati imbrattati diversi muri, attaccando le forze dell'ordine. Tutto questo non ci rappresenta, siamo fortemente convinti che questi comportamenti siano da condannare sia dalle forze politiche sia dalle istituzioni".