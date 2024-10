la trasformazione dei posti letto per acuti in ospedale di comunita’ e casa della salute

la trasformazione del laboratorio analisi in punto prelievi

L’attuazione di tale delibera comporterebbe per i cittadini del territorio la mancata garanzia del diritto alla salute ed una sanita’ da incubo, la perdita di giornate lavorative per i familiari, l’incremento delle spese per la benzina e la ristorazione, l’impossibilità per i malati di essere curati vicino a casa.

Si teme che non vengano garantiti i LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) per un territorio, quello del distretto di Sorgono, caratterizzato dall’isolamento geografico-orografico con esistenza di aree distanti anche 100 km dagli ospedali provinciali, collegati con strade tortuose.

Risulta incomprensibile il ridimensionamento dell’attivita’ chirurgica e del pronto soccorso dopo la costosa ristrutturazione dei reparti avvenuta a norma con l’accreditamento istituzionale.

Sarebbe davvero inopportuno ed immorale oltreché dannoso che un ospedale appena ristrutturato chiuda i battenti senza poter svolgere il ruolo per il quale è stato finanziato l’ampliamento e il potenziamento.

Rivendicano inoltre: